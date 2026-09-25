مصر وإنجولا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-9-2026

ينطلق اليوم الجمعة 25 سبتمبر عدد من المباريات الهامه أبرزها تصفيات أمم افريقيا 2027 ، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي.
مواعيد مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
تنزانيا ضد غينيا بيساو الساعة 16:00
النيجر ضد ليسوتو الساعة 19:00
مالاوي ضد جنوب السودان الساعة 19:00
جامبيا ضد الصومال الساعة 19:00
توجو ضد بوروندي الساعة 19:00
السودان ضد إثيوبيا الساعة 19:00
رواندا ضد ليبيريا الساعة 19:00
نيجيريا ضد مدغشقر الساعة 19:00
المغرب ضد الجابون الساعة 22:00
مصر ضد أنجولا الساعة 22:00
بوركينا فاسو ضد بنين الساعة 22:00
الجزائر ضد زامبيا الساعة 22:00
السنغال ضد موزمبيق الساعة 22:00
مالي ضد كاب فيردي الساعة 22:00
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
إيطاليا ضد بلجيكا الساعة 21:45
تركيا ضد فرنسا الساعة 21:45
جورجيا ضد إيرلندا الشمالية الساعة 19:00
المجر ضد أوكرانيا الساعة 21:45
بولندا ضد البوسنة والهرسك الساعة 21:45
السويد ضد رومانيا الساعة 21:45
أرمينيا ضد لاتفيا الساعة 19:00
الجبل الأسود ضد قبرص الساعة 21:45