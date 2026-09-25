مصر وإنجولا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-9-2026

ينطلق اليوم الجمعة 25 سبتمبر عدد من المباريات الهامه أبرزها تصفيات أمم افريقيا 2027 ، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي.



مواعيد مباريات اليوم

التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا



تنزانيا ضد غينيا بيساو الساعة 16:00



النيجر ضد ليسوتو الساعة 19:00



مالاوي ضد جنوب السودان الساعة 19:00



جامبيا ضد الصومال الساعة 19:00



توجو ضد بوروندي الساعة 19:00



السودان ضد إثيوبيا الساعة 19:00



رواندا ضد ليبيريا الساعة 19:00



نيجيريا ضد مدغشقر الساعة 19:00



المغرب ضد الجابون الساعة 22:00



مصر ضد أنجولا الساعة 22:00



بوركينا فاسو ضد بنين الساعة 22:00



الجزائر ضد زامبيا الساعة 22:00



السنغال ضد موزمبيق الساعة 22:00



مالي ضد كاب فيردي الساعة 22:00

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



إيطاليا ضد بلجيكا الساعة 21:45



تركيا ضد فرنسا الساعة 21:45

جورجيا ضد إيرلندا الشمالية الساعة 19:00



المجر ضد أوكرانيا الساعة 21:45



بولندا ضد البوسنة والهرسك الساعة 21:45



السويد ضد رومانيا الساعة 21:45



أرمينيا ضد لاتفيا الساعة 19:00

الجبل الأسود ضد قبرص الساعة 21:45