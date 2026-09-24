منتخب 2009 يحقق الفوز أمام كوريا الجنوبية بدورة الصداقة

حقق منتخب الناشئين مواليد 2009 الفوز امام كوريا الجنوبية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم في الجولة الافتتاحية بدورة الصداقة الدولية، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 2-2 ليفوز الفراعنة الشباب بالمباراة 4-2 بعد اللجوء لركلات الترجيح.

وأحرز اللاعب كيم جي نجم كوريا الجنوبيه هو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

ونجح منتخب مصر في إدراك هدف التعادل عن طريق خالد مختار في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وأضاف زياد سعود الهدف الثاني لمنتخب الناشئين في الدقيقة 86

ثم تعادل كيا غو في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.