دار الإفتاء: الصدق قيمة رفيعة تسهم في بناء المجتمع وتربية الأبناء على الأخلاق

أكدت دار الإفتاء المصرية أهمية غرس قيمة الصدق في نفوس الأبناء، باعتبارها واحدة من أسمى القيم والأخلاق التي حث عليها الإسلام، لما لها من دور أساسي في بناء شخصية الإنسان وترسيخ العلاقات داخل المجتمع.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن حملتها التوعوية، أن الصدق من أوائل القيم الرفيعة، لما له من أهمية خاصة في منظومة القيم والأخلاق، مشيرة إلى أن هذه القيمة لها نفع حضاري كبير في بناء المجتمع، كما تمثل أحد الأسس التي تقوي الروابط بين أفراده وتؤكد صلاتهم ببعضهم البعض.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الصدق لا يقتصر أثره على تعامل الإنسان مع الآخرين، وإنما يمتد إلى تهذيب النفس وتزكيتها، موضحة أنه عامل فاعل في تربية أفراد المجتمع حتى يصبح الصدق سمة أصيلة في شخصياتهم، ويصل الإنسان من خلال التمسك به إلى منزلة الصديقين وينال ثوابهم.

تكرار الصدق يحوله إلى خلق ثابت

وبينت دار الإفتاء أن الصدق يتحول إلى عادة لدى الإنسان من خلال المواظبة على ممارسته وتكراره، ثم تنتقل هذه العادة لتصبح قيمة راسخة وخلقًا ثابتًا في شخصية الفرد، حتى يُكتب عند الله من الصديقين.

واستشهدت دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا»، وهو حديث متفق عليه.

وأكدت الدار من خلال رسالتها التوعوية أهمية أن يتحول الصدق إلى ممارسة يومية وسلوك مستمر، بما يساعد على ترسيخ هذه القيمة في شخصية الأبناء منذ الصغر، ويجعلها جزءًا أصيلًا من تعاملاتهم وسلوكهم في مختلف مواقف الحياة.

دور الأسرة في غرس الأخلاق

وفي السياق ذاته، شددت دار الإفتاء المصرية على الدور الذي يقع على عاتق الوالدين في تربية الأبناء وتعليمهم مكارم الأخلاق، مؤكدة أن الأسرة تمثل البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطفل القيم والمبادئ التي تشكل شخصيته وتحدد طريقة تعامله مع الآخرين.

وأوضحت الدار أن الشرع الشريف حث الآباء والأمهات على غرس محاسن الأخلاق في أبنائهم، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ -أي عطية وهدية- أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ»، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي.

وتأتي هذه الرسالة ضمن جهود دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي بالقيم والأخلاق داخل الأسرة والمجتمع، والتأكيد على أهمية التربية الأخلاقية للأبناء، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على التعامل مع الحياة بروح من المسؤولية والاحترام والالتزام بالقيم.