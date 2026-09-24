تعليم بورسعيد يحصد المركز الخامس في مسابقة معرض الصحف العام

قدم محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، خالص التهنئة والتقدير إلى الإدارة العامة للشئون التنفيذية، وإدارة الأنشطة التربوية و توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي، والموجهين والأخصائيين المشرفين، بمناسبة حصول تعليم بورسعيد على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة معرض الصحف العام، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل التميز الذي تحققه الأنشطة التربوية بالمحافظة.

إنجاز جديد يضاف إلى سجل التميز

وقال محمود بدوي إن هذا الإنجاز يعكس ما تزخر به مدارس بورسعيد من مواهب طلابية واعدة، وما تبذله المنظومة التعليمية من جهود متواصلة لاكتشاف تلك المواهب وتنميتها، مؤكدًا أن النشاط الصحفي يمثل أحد المسارات المهمة لصقل شخصية الطالب، وتنمية قدرته على البحث والقراءة والتحليل والتعبير، وترسيخ ثقافة الوعي والمعرفة لديه.

وأشاد مدير المديرية بالجهود المتميزة التي بذلتها الإدارة العامة للشئون التنفيذية، وإدارة الأنشطة التربوية و توجيه عام الصحافةوالإعلام التربوي، والموجهون والأخصائيون المشرفون، في إعداد الأعمال المشاركة والارتقاء بمستوى الأداء، مثمنًا ما قدموه من دعم وتوجيه للطلاب، وما بذلوه من جهد أسهم في الوصول إلى هذا التميز على مستوى الجمهورية.

وأضاف الأستاذ محمود بدوي أن تحقيق المركز الخامس جمهوريًا يمثل حافزًا لمواصلة العمل وتطوير منظومة الأنشطة الصحفية والإعلامية داخل مدارس بورسعيد، مؤكدًا حرص المديرية على توفير بيئة داعمة للإبداع، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم ومواهبهم، بما يسهم في بناء طالب واعٍ ومبدع وقادر على المشاركة الإيجابية في مجتمعه.

ووجه مدير المديرية خالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا لأسرة الصحافة والإعلام التربوي وطلاب تعليم بورسعيد مزيدًا من التوفيق والتميز وحصد المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات والفعاليات على مستوى الجمهورية.

خالص التهنئة.. ومزيد من الإنجازات لتعليم بورسعيد وطلابه.