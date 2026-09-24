موقف الزمالك النهائي من رحيل محمد صبحي في يناير

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف نادي الزمالك من مستقبل حارسه محمد صبحي، مؤكدًا تمسك إدارة القلعة البيضاء باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يتمسك باستمرار محمد صبحي في الموسم المقبل وعدم رحيله في يناير".

من جانب آخر، كان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس الاتفاق الذي وضعه معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مع حراس المرمى الثلاثة، المهدي سليمان ومحمد صبحي ومحمد عواد، بشأن سياسة المشاركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحراس كانوا على علم بالنظام المتبع منذ وقت مبكر.

كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور، أن المهدي سليمان ومحمد عواد لم يتفاجئا بقرار استبعادهما من التشكيل الأساسي أمام “إيه إس بورت” بطل جيبوتي، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت مشاركة محمد صبحي.