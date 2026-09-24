د. محمد عز العرب: القضايا الإقليمية ذات الأبعاد الدولية تشهد اهتماما كبيرا بالأمم المتحدة

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للحراسات، إن الاجتماعات على مدار سنوات مختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة تشهد اهتماما كبيرا بالقضايا الإقليمية ذات الأبعاد الدولية، سواء من جانب ممثلي دول المنطقة أو من جانب الكلمات الرئيسية لبعض قادة دول العالم.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك انعكاسات شديدة لقضايا الإقليم على البعد الدولي.

وأشار إلى أن من أبرز القضايا المطروحة الحرب التي لم تنته بعد بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار الأبعاد السياسية والعسكرية والإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، أو حتى أي قوة كبرى، ليست المرة الأولى التي تواجه فيها عدم قدرة على الحسم، حيث إن الولايات المتحدة واجهت ذلك من قبل مع فيتنام في خمسينيات القرن الماضي.