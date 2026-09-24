معرض عيد الصليب بالكاتدرائية المرقسية يستقبل الزائرين حتى 28 سبتمبر

تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب، تستضيف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية معرضًا يشارك فيه عدد من الأديرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الصليب، وقد افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وشهد المعرض مشاركة دير الأنبا مكاريوس السكندري، بحضور القمص يسطس السكندري، حيث يضم جناح الدير مجموعة متنوعة من المشغولات الخشبية، من بينها صلبان مصنوعة بحرفية ودقة، إلى جانب عدد من المنتجات التي تعكس جانبًا من أعمال الدير.

وشهد جناح الدير إقبالًا من الزائرين، الذين حرصوا على تفقد المعروضات والمشاركة في أجواء الاحتفال بعيد الصليب، فيما أعرب القائمون على الجناح عن شكرهم لقداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة على رعايتها ودعمها المستمر.

ويستقبل المعرض الزائرين اعتبارًا من اليوم الخميس 24 سبتمبر، وحتى الإثنين 28 سبتمبر، داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.