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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح عبدالفتاح يُعلن ترشحه لمنصب أمين الصندوق بنادي الترسانة

صلاح
صلاح
ياسمين تيسير

تقدّم صلاح عبدالفتاح بالترشح علي منصب أمين صندوق نادي الترسانة في أول يوم لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الترسانة.

والجدير بالذكر أن صلاح عبد الفتاح يشغل منصب أمين صندوق النادي في الدورة المنقضية.

وأعلن مجلس إدارة نادي الترسانة عن دعوة  أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية للعام المالي 2025/2026، وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بأربعين يومًا على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد، وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية 2025/2026.

اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2026/2027.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2026/2030 وفقًا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.

الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال واللائحة المالية فيما يخص شؤون العضوية.

صلاح عبدالفتاح الترسانه امين صندوق

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