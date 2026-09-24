قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف أثري نادر بالوادي الجديد .. العثور على مقبرة هرمية من العصر الروماني بـ «بئر الشغالة» .. صور
فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي
قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور
مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر «النسخة السادسة»
دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل
في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
«التضامن» توضح ضوابط جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية النادرة وتكشف تفاصيل علاج الطفل يوسف
تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان
بالأسماء ..الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسم سمرة: سعيد بالتعاون مع بيومي فؤاد وميشيل ميلاد في شيش دو

باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد البهى

عبر الفنان باسم سمرة، عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل فيلم شيش دو. 

وقال باسم سمرة في تصريحات مصورة لـ “صدى البلد” إنه سعيدا بالتعاون مع ميشيل ميلاد في فيلم" شيش دو"، بعد ان قدمًا معًا فيلم مميز وهو برشامة، كما ان بيومي فؤاد صديق عزيز. 


https://youtube.com/shorts/EfNItayM10E?si=41Uyj73cztrB9VdI

أبطال فيلم «شيش دو» 

فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم. 


 

الفنان باسم سمرة باسم سمرة فيلم شيش دو شيش دو بيومي فؤاد برشامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

فيروس نقص المناعة البشرية

دراسة: الحقن الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية أكثر فعالية من الحبوب اليومية

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

الام البطن

لازم تكشف فورا.. علامات آلام البطن التي تدل على مشكلة خطيرة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد