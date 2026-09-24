باسم سمرة: سعيد بالتعاون مع بيومي فؤاد وميشيل ميلاد في شيش دو

عبر الفنان باسم سمرة، عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل فيلم شيش دو.

وقال باسم سمرة في تصريحات مصورة لـ “صدى البلد” إنه سعيدا بالتعاون مع ميشيل ميلاد في فيلم" شيش دو"، بعد ان قدمًا معًا فيلم مميز وهو برشامة، كما ان بيومي فؤاد صديق عزيز.



https://youtube.com/shorts/EfNItayM10E?si=41Uyj73cztrB9VdI

أبطال فيلم «شيش دو»

فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم.



