بيومي فؤاد يكشف سبب حماسه لـ«شيش دو» ويعلق على مشاركة ابنته نور

أكد الفنان بيومي فؤاد أن سبب حماسه للمشاركة في فيلم «شيش دو» هو أن فكرته جديدة.

وتابع بيومي فؤاد، في تصريحات مصورة لـ«صدى البلد»: «الفيلم مليء بالفنانين الشباب، وده مش جديد عليّ، أنا بحب أشتغل مع الشباب».

https://youtube.com/shorts/JAVxy9VLd98?si=3OeReovyM150jEKB

وعن مشاركته ابنته نور في بطولة العمل، يقول بيومي فؤاد: «أي أب مكنش يتمنى؟ وكلمتها عن متاعب الشغلانة، بس هي عنيدة، وراحت عملت كاستينج.. أنا ما رشحتهاش للفيلم، أنا رشحتها تعمل كاستينج فقط».



فيلم «شيش دو»

يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم.