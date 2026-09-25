قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع
بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة
الخريف بدأ رسميًا.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟
توفير بدائل آمنة للشباب واستراتيجية لـ 10 سنوات.. تعاون بين «العمل» و«اللجنة الوطنية» لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ضبط خريج كلية زراعة منتحل صفة طبيب بمستشفي بني سويف الجامعي
هيحاسب على المشاريب.. إبراهيم عبد الجواد: اختيارات حسام حسن الأفضل والصح
أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن
بتكلفة 13مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدتي عناية مركزة للصدر والنساء بقصر العيني
70 عامًا في خدمة القرآن.. معلومات عن الشيخ محمد الصيفي في ذكرى وفاته
من «إينوترانس ببرلين».. وزير النقل يبحث التعاون مع المجر ويتفقد كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية
اليوم الجمعة.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يوجه رسالة لزملائه في طرابزون سبور قبل «ريمونتادا» جالطة سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

 

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل رسالة وجهها محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، إلى زملائه خلال مواجهة جالطة سراي في الجولة الماضية من الدوري التركي، والتي شهدت تألقًا لافتًا للنجم المصري.

وقاد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليحسم فريقه المواجهة بأداء قوي.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور عبر منصة «إكس»، وجه صلاح رسالة إلى زملائه قبل تسجيله الثلاثية، قائلًا: «من المهم جدًا أن تستحوذوا على الكرة في الدقائق الـ15 الأولى».

وأضاف النجم المصري: «إذا حافظنا على هدوئنا وتراجعنا للخلف، يمكننا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وستكون لدينا الفرصة دائمًا».

وانتهى الشوط الأول بتقدم طرابزون سبور بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعود صلاح ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 80، ليكمل ثلاثيته الشخصية ويقود فريقه لانتصار عريض.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي أكبر 10 دوريات في العالم برصيد 7 أهداف خلال 6 مباريات، بينما يتصدر القائمة رافينها، نجم برشلونة، برصيد 12 هدفًا.

محمد صلاح طرابزون سبور جالطة سراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

ترشيحاتنا

جانب من الافتتاح

جامعة القاهرة تعزز منظومة الرعاية الحرجة بقصر العيني بافتتاح أحدث وحدتين للعناية المركزة للصدر والنساء والتوليد

وزير الري

وزير الري: حصر 126 ألف طلب تقنين وتنفيذ 104 مشروعات نزع ملكية للمحاور والقومية

خلال الاجتماع

وزير الكهرباء: محطات التوليد القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط تدعم التوسع في تحلية المياه

بالصور

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد