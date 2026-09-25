محمد صلاح يوجه رسالة لزملائه في طرابزون سبور قبل «ريمونتادا» جالطة سراي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل رسالة وجهها محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، إلى زملائه خلال مواجهة جالطة سراي في الجولة الماضية من الدوري التركي، والتي شهدت تألقًا لافتًا للنجم المصري.

وقاد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالطة سراي بنتيجة 4-0، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا، ليحسم فريقه المواجهة بأداء قوي.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور عبر منصة «إكس»، وجه صلاح رسالة إلى زملائه قبل تسجيله الثلاثية، قائلًا: «من المهم جدًا أن تستحوذوا على الكرة في الدقائق الـ15 الأولى».

وأضاف النجم المصري: «إذا حافظنا على هدوئنا وتراجعنا للخلف، يمكننا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وستكون لدينا الفرصة دائمًا».

وانتهى الشوط الأول بتقدم طرابزون سبور بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعود صلاح ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 80، ليكمل ثلاثيته الشخصية ويقود فريقه لانتصار عريض.

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي أكبر 10 دوريات في العالم برصيد 7 أهداف خلال 6 مباريات، بينما يتصدر القائمة رافينها، نجم برشلونة، برصيد 12 هدفًا.