أحمد الشيخ يدافع عن محمد الشناوي: من أفضل حراس الأهلي ومصر.. والتاريخ لا يُمحى

أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى صاحب تاريخ كبير مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن ما قدمه خلال السنوات الماضية لا يمكن تجاهله.

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن محمد الشناوي: "من أفضل حراس المرمى في تاريخ الأهلي، ومن أفضل الحراس في تاريخ مصر، وكان شايل المنتخب فترة كبيرة. التاريخ لا يُمحى.. والناس لا تنسى".

وتأتي تصريحات أحمد الشيخ في ظل الجدل المثار حول استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر، بعدما تحدث حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عن أسباب غياب حارس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.