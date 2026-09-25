الأهلي ولجنة اكتشاف المواهب.. تفاصيل جديدة عن البحث عن اللاعبين بالمحافظات

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل لجنة كانت تعمل بشكل ودي مع النادي الأهلي، ومخصصة لاكتشاف المواهب في قطاع الناشئين بمختلف المحافظات والصعيد، بالتزامن مع بدء النادي في تكوين لجنة الإسكوتنج خلال الفترة الماضية.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، إن اللجنة تم تشكيلها خصيصًا للبحث عن المواهب في المحافظات والصعيد، وكانت تعمل بشكل ودي مع النادي الأهلي دون وجود أوراق رسمية تربط أعضاءها بالنادي.

وأوضحت أن اللجنة كان مسؤولًا عنها ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، تحت إشراف أحمد فوزي، مشيرة إلى أن عدد أعضاء اللجنة وصل إلى 13 شخصًا.

وأضافت أن الاتفاق مع أعضاء اللجنة كان قائمًا على نظام العمولات، بحيث يحصل العضو على مقابل مادي وفقًا لتقييم اللاعب الذي يكتشفه.

وأشارت إلى أنه في حال تقييم اللاعب بنسبة 50%، يحصل عضو اللجنة على 50 ألف جنيه، بينما يحصل على 25 ألف جنيه إذا كان تقييم اللاعب بنسبة 25%، وفي حال استمرار اللاعب وتصعيده إلى الفريق الأول، تصل قيمة المقابل المادي إلى مليون جنيه.

وأكدت ريهام حمدي أن ياسين منصور كان المسؤول عن هذا الملف، وكان يتحمل دفع هذه المبالغ من ماله الشخصي، بعيدًا عن إدارة النادي الأهلي.

وكشفت أن أعضاء اللجنة تلقوا قبل نحو 15 أو 20 يومًا تواصلًا من جانب المسؤولين، وتم توجيه الشكر لهم، لتنتهي بذلك مهمتهم ضمن اللجنة التي كانت تضم 13 شخصًا.