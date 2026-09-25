جمال حمزة: اختيارات حسام حسن حق أصيل للجهاز الفني.. وهذا تعليقي على جملة "الشناوي منتهي الصلاحية"

تحدث جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، عن تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن من حق الجهاز الفني اختيار العناصر التي يراها مناسبة وفقًا لرؤيته.

وقال جمال حمزة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "اختيارات حسام حسن ممكن نعلق عليها، ولكن في النهاية الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني".

وأضاف: "نقطة إن الجهاز الفني بيضم محمد الشناوي وهم منتهي، فلماذا يتم استدعاؤه للمعسكرات؟ حسام حسن رد رد قوي على سؤال قد يراه حسام حسن هدفه استفزازي".

وتابع: "لا يجوز أن يتم توجيه الحديث للاعب وأقول له ليه ده انضم وليه منضمش، ده جدل ملوش لازمة".

وكشف جمال حمزة عن توقعه لتشكيل منتخب مصر أمام أنجولا، قائلًا: "أتوقع تواجد محمود صابر، وإمام عاشور، ومهند لاشين في وسط الملعب، إلى جانب الثلاثي الهجومي محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبدالكريم".

وشدد نجم الزمالك السابق على أن الجهاز الفني للمنتخب هو صاحب القرار في اختيار القائمة، وفقًا لما يراه مناسبًا لاحتياجات الفريق خلال المرحلة الحالية، بعيدًا عن الدخول في جدل مستمر حول أسباب ضم لاعب أو استبعاد آخر.