أحمد جعفر: حسام حسن خسر الشناوي للأبد

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تجاه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، كانت غير موفقة، مشيرًا إلى أن المدرب قد يواجه أزمة حال استعادة اللاعب لمستواه وعودته للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه.

وقال أحمد جعفر، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي أمير هشام على قناة Modern MTI: «مشكلة حسام حسن على مدار السنوات الماضية هي التصريحات العدائية تجاه اللاعبين».

وأضاف: «محمد الشناوي لو أصبح حارسًا أساسيًا للأهلي خلال المرحلة المقبلة واستعاد بريقه من جديد، وقتها المدرب سيكون في ورطة، وهل سيقوم باستبعاده؟ كان يجب على حسام حسن تجنب الحديث عن هذه الأمور».

وتابع نجم الزمالك السابق: «حسام حسن خسر الشناوي للأبد بعد تصريحاته الهجومية ضده، والشناوي كان أساسيًا مع حسام حسن لفترات طويلة».

وأتم: «تصريحات حسام حسن غير موفقة، وأعتقد أنه سيراجع موقفه، وربما لا يعتذر بشكل مباشر، لكنه سيعمل على تجميل حديثه خلال الفترة المقبلة».