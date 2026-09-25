موعد مباراة فرنسا وتركيا والقناة الناقلة في دوري الأمم الأوروبية.. الظهور الأول لزيدان

يستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره التركي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحل المنتخب الفرنسي ضيفًا على تركيا في المباراة التي تقام على ملعب «كوجالي»، في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

ويسعى منتخب فرنسا إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة، خاصة مع تولي زين الدين زيدان القيادة الفنية للمنتخب خلفًا لديدييه ديشامب، الذي رحل عن منصبه عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، باعتبارها الظهور الأول لزيدان على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، حيث يأمل المدرب الجديد في قيادة «الديوك» لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

زيدان يبدأ مهمته مع منتخب فرنسا

وتأتي مواجهة تركيا كاختبار أول لزين الدين زيدان مع المنتخب الفرنسي، بعدما تولى المسؤولية الفنية خلفًا لديشامب، الذي قاد فرنسا خلال السنوات الماضية وحقق معها لقب كأس العالم عام 2018.

ويطمح زيدان إلى تقديم بداية إيجابية مع منتخب بلاده، خاصة في ظل المنافسة القوية بالمجموعة التي تضم منتخبات فرنسا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا.

غياب إبراهيما كوناتي عن فرنسا

وكان منتخب فرنسا قد أعلن، في بيان رسمي أمس الخميس، استبعاد المدافع إبراهيما كوناتي من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وعاد كوناتي إلى ناديه ريال مدريد من أجل بدء برنامج التأهيل والتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مواجهة تركيا في افتتاح منافسات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وتركيا

من المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وتركيا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا

تذاع مباراة فرنسا وتركيا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

معلق مباراة فرنسا وتركيا

يتولى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المباراة، التي تشهد الظهور الأول لزيدان مع منتخب فرنسا.