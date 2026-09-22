مبابي يبدأ حقبة زيدان مع فرنسا برسالة تقدير لديشامب: «سنظل ممتنين له»

عاد كيليان مبابي إلى أجواء المنتخب الفرنسي، استعدادًا لبدء مرحلة جديدة مع «الديوك» تحت قيادة زين الدين زيدان، الذي تولى المسؤولية خلفًا لديدييه ديشامب، بعد مسيرة طويلة للمدرب السابق مع المنتخب.

ووصل مهاجم ريال مدريد إلى مقر تدريبات المنتخب الفرنسي في كليرفونتين، يوم الإثنين، برفقة بقية لاعبي «الديوك»، إيذانًا بانطلاق حقبة جديدة تحظى باهتمام كبير، خاصة مع وجود زيدان على رأس الجهاز الفني ومبابي كأحد أبرز عناصر الفريق.

مبابي يشيد بإرث ديشامب

وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية «RFI»، نُشرت صباح الثلاثاء، ونقلتها صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، حرص مبابي على توجيه رسالة تقدير إلى ديدييه ديشامب، مشددًا على أن المدرب السابق ترك إرثًا كبيرًا مع المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي: «قبل كل شيء، لا بد من الإشادة بما قدمه ديدييه ديشامب مع المنتخب الفرنسي، فهو إنجاز عظيم. لقد صنع التاريخ وأعاد المنتخب الفرنسي إلى مكانته الطبيعية، وسنظل ممتنين له دائمًا».

وأكد نجم ريال مدريد أن المنتخب الفرنسي أمام بداية جديدة تحت قيادة زيدان، مشيرًا إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتطلب التكيف واستعادة التوازن.

وأضاف: «الآن يبدأ فصل جديد مع مدرب جديد، وسنرى كيف ستسير الأمور. دائمًا ما تكون البدايات الجديدة مختلفة، وعلينا أن نتأقلم ونستعيد توازننا».

وتابع: «سنخوض المنافسة بقوة ونبدأ في تحقيق الانتصارات مجددًا، لأن هذا ما يتوقعه الناس منا».

مبابي: لم أتحدث مع زيدان عن المنتخب

ورغم أن مبابي وزيدان يعيشان في العاصمة الإسبانية مدريد، كما سبق أن جمعتهما عدة لقاءات خلال الفترة الماضية، فإن مهاجم ريال مدريد أكد أنه لم يدخل حتى الآن في محادثات جادة مع مدربه الجديد بشأن المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي: «هل تحدثت مع زيدان منذ تعيينه مدربًا؟ لا، سأنتظر حتى أراه في كليرفونتين. أعتقد أنه لا يوجد مكان أفضل من رؤيته في ملعب التدريب».

وأوضح أن علاقته بزيدان ليست جديدة، خاصة أنهما التقيا عدة مرات خلال وجودهما في مدريد، لكن الحديث الفني حول المنتخب لم يبدأ بعد.

وأضاف: «نحن في المدينة نفسها، وقد التقينا عدة مرات، وكنا نعرف بعضنا بالفعل، لكنني أنتظر بفارغ الصبر الوصول إلى كليرفونتين لفهم ما يتوقعه منا كفريق، وما ينتظره مني كلاعب.. سنرى كيف ستسير الأمور».

مبابي يبدأ مرحلة جديدة مع زيدان

ويبدأ المنتخب الفرنسي مرحلة جديدة تحت قيادة زيدان، الذي أعلن في وقت سابق أن مبابي سيكون قائد «الديوك»، في الوقت الذي يعول فيه الجهاز الفني على نجم ريال مدريد باعتباره أحد أبرز عناصر الفريق.

وتأتي عودة مبابي إلى المنتخب بعد صيف شهد دخوله تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمسابقة، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا مع زيدان، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة من تغييرات على مستوى الأدوار والأفكار وطريقة العمل داخل المنتخب الفرنسي.