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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد: خطوة إلى الوراء.. لكن الموسم طويل

مبابي
مبابي
ميرنا محمود

علق الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة الديربي، مؤكدًا أن النتيجة تمثل خطوة إلى الوراء، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل والتركيز خلال الفترة المقبلة.

وقال مبابي في تصريحات إذاعية عقب المباراة: «إنها خطوة إلى الوراء.. لقد كانت مباراة صعبة للغاية، أردنا الفوز، وكنا نعرف نوع المباراة التي ستكون عليها».

وأضاف نجم ريال مدريد: «لكن الفريق بذل قصارى جهده، ونحن نمضي قدمًا لأنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في الموسم، وعلينا أن نبقى على المسار الصحيح».

تأتي تصريحات مبابي في أعقاب خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الديربي، حيث يسعى الفريق الملكي إلى تجاوز التعثر والعودة إلى طريق الانتصارات خلال مبارياته المقبلة، في ظل استمرار المنافسة على أهداف الموسم.

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