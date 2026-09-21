طرابزون يفقد 11 لاعبًا في التوقف الدولي.. محمد صلاح الأبرز

بعد الفوز الكبير على جالاتا سراي، يدخل طرابزون سبور فترة التوقف الدولي، وسط غياب عدد كبير من عناصر الفريق بسبب انضمامهم إلى منتخبات بلادهم.

وبحسب شبكة HaberTS، تلقى 11 لاعبًا من طرابزون سبور استدعاءات دولية للمشاركة مع منتخبات بلادهم بمختلف الفئات، يتصدرهم النجم المصري محمد صلاح.

وضمت قائمة المستدعين كلًا من: واجنر بينا، ستيفان سافيتش، صمد أكايدين، تشيبويكي نوايوو، سيدني لوبيز كابرال، مليح كاباساكال، إرنست موتشي، أرال شيمشير، محمد صلاح، فرانكولينو دجو، وعلي حبش أوغلو مع منتخب تركيا تحت 21 عامًا.

وتستمر فترة التوقف الدولي من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، ما يمنح المدير الفني توماس ريس فترة للعمل مع مجموعة محدودة من لاعبي الفريق، قبل عودة جميع العناصر الدولية إلى التدريبات.

ويعكس العدد الكبير من الاستدعاءات حجم الحضور الدولي داخل قائمة طرابزون سبور، في ظل اعتماد الفريق على مجموعة من اللاعبين الذين يمثلون منتخبات بلادهم بمختلف الفئات.