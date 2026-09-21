حسام حسن يهنئ محمد صلاح بعد هاتريك طرابزون أمام جالاتا سراي

قالت الإعلامية دينا حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التواصل مع قائد الفراعنة محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، لتهنئته عقب تسجيله أول "هاتريك" شخصي له وقيادة فريقه لفوز تاريخي برباعية نظيفة أمام جالاتا سراي.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وأثنى العميد خلال التواصل على المستوى الفني الاستثنائي والتوهج التهديفي الذي أظهره صلاح في قمة الدوري التركي، مؤكداً أن هذه الفاعلية واعتلاءه صدارة الهدافين يمنحان معسكر المنتخب دفعة معنوية وفنية كبيرة قبل مباراتي أنجولا وجنوب السودان".

واختتمت :"صلاح شدد على جاهزيته التامة لبذل أقصى جهد مع الفراعنة خلال مواجهتي أنجولا وجنوب السودان".