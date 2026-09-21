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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارا

وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارًا
وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارًا
شيماء جمال

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، حقيقة ما تردد بشأن طرح المطارات المصرية للبيع، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف بيع المطارات، وإنما الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها والاستفادة من خبراته وآلياته الحديثة.


وقال "الحفني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن القطاع الخاص يمتلك آليات وأدوات ومرونة تمكنه من تسريع وتيرة العمل والتطوير، موضحًا أن الوزارة تستهدف طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل، وبدأت بالفعل بمطار الغردقة.


وأضاف أن طرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص من المقرر أن يتم خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق ببيع المطارات، وإنما بإسناد إدارتها إلى جهات متخصصة تمتلك الخبرات اللازمة.
وأوضح الحفني أن الهدف من الاستعانة بشركات الإدارة المتخصصة لا يقتصر على تشغيل المطارات فقط، وإنما يتضمن أيضًا نقل الخبرات والمعرفة وتعلم أحدث الأساليب المتبعة في الإدارة والتشغيل.


وأشار إلى أنه عقب انتهاء مدة الامتياز، ستكون الدولة قد استفادت من الخبرات والأساليب الحديثة التي تم تطبيقها، بما يمكنها من مواصلة تطوير المطارات وإدارتها بكفاءة.


وفيما يتعلق بمطار القاهرة الدولي، أكد وزير الطيران المدني أن خطة تطويره تستهدف زيادة طاقته الاستيعابية بما لا يقل عن مرة ونصف مقارنة بالطاقة الحالية.


وأوضح أن التطوير يتضمن وضع مخطط عام متكامل للمطار، إلى جانب إنشاء قرية للبضائع، في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.


وأشار إلى أن المستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب، على أن تصل إلى 100 مليون راكب بحلول عام 2035، بما يتواكب مع خطط النمو والتوسع في قطاع الطيران المدني.

وزير الطيران مطارات مصر مصر المطارات المصرية مطار الغردقة

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