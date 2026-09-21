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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. انفجارات متواصلة تهز جنوب حلب.. إصابات وقطع طريق حلب دمشق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بوقوع إصابات جراء سلسلة انفجارات متواصلة في محيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وسط تحذيرات من الاقتراب من موقع الانفجارات بسبب استمرار الخطر في المنطقة.

ونقلت «سانا» عن الدفاع المدني في حلب أن الانفجارات وقعت في مستودع للذخيرة بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس، مشيرة إلى أن استمرار الانفجارات أعاق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، ما تسبب في صعوبة مباشرة عمليات الإغاثة.

وحذر قائد عمليات الدفاع المدني في حلب المدنيين من الاقتراب من منطقة الانفجارات، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى الموقع طالما استمرت الانفجارات.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب استنفار كوادرها للتعامل مع التطورات، كما أقدمت على قطع طريق حلب–دمشق والطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات، بهدف إبعاد المدنيين وتأمين المنطقة أمام فرق الطوارئ.

ولا تزال أسباب اندلاع الانفجارات وحجم الأضرار والخسائر البشرية قيد المتابعة، في وقت تواصل فيه فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التعامل مع تداعيات الحادث.

سانا منطقة العيس بريف حلب انفجارات الدفاع المدني في حلب الجيش السوري طريق حلب–دمشق

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