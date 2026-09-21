سهام صالح: الشناوي غاضب من سعفان الصغير

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، عن تفاصيل تتعلق بموقف محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي.

وأوضحت سهام صالح أن الشناوي يشعر بحالة من الغضب تجاه سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بسبب وعد سابق بحصوله على فرصة المشاركة في مباراة المنتخب أمام إيران خلال منافسات كأس العالم.

وأشارت إلى أن الشناوي كان ينتظر تنفيذ هذا الوعد والمشاركة في اللقاء، إلا أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يتوقعه، ما تسبب في حالة من الاستياء لدى الحارس، وفقًا لما ذكرته خلال البرنامج.