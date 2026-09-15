رولاني موكوينا وأحمد الشناوي يحصدان جائزتي الأفضل في بيراميدز

تسلّم الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، والحارس أحمد الشناوي، جائزتي أفضل مدير فني وأفضل حارس مرمى عن الشهر الماضي، وذلك خلال زيارة وفد من جمعية اللاعبين المحترفين المصرية إلى مقر نادي بيراميدز اليوم.

وشهد مقر نادي بيراميدز تواجد وفد من جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، لتسليم جائزتي الأفضل إلى موكوينا والشناوي، تقديرًا لما قدماه مع الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري.

وكانت جمعية اللاعبين المحترفين المصرية قد أعلنت اختيار رولاني موكوينا كأفضل مدير فني خلال الشهر الماضي، بعد النتائج والأداء الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

كما وقع اختيار الجمعية على أحمد الشناوي للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى خلال الشهر، بعدما حافظ على نظافة شباكه ولم يستقبل أي هدف حتى الآن في بطولة الدوري.

وتأتي هذه الجوائز لتؤكد تألق الثنائي مع بيراميدز، في ظل البداية القوية للفريق خلال منافسات الموسم الحالي، وحرص الجهاز الفني واللاعبين على مواصلة المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.