الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لتجديد عقد محمد الشناوي مقابل 60 مليون جنيه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك جديد من إدارة الكرة بالنادي بشأن تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

عرض الأهلي لتجديد عقد الشناوي

وقال المصدر إن إدارة الكرة بالأهلي تدرس استغلال فترة بقاء الشناوي مع الفريق بسبب الإصابة، من أجل فتح ملف تجديد عقده وتقديم مسودة عقد جديدة للحارس، تتضمن المقابل المالي المقترح وامتيازات التجديد.

وأوضح المصدر أن العرض المقترح يتضمن حصول محمد الشناوي على 40 مليون جنيه من النادي الأهلي، إلى جانب 20 مليون جنيه في صورة مميزات وإعلانات، ليصل إجمالي ما يمكن أن يحصل عليه الحارس وفق بنود الاتفاق إلى 60 مليون جنيه.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس وضع نسبة مشاركة محددة في الموسم الأول ضمن بنود العقد، على أن يتم إلغاء هذا الشرط في الموسم الثاني، تقديرًا لدور الشناوي وما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة ترى أن محمد الشناوي يمثل أحد العناصر صاحبة الخبرات الكبيرة داخل الفريق، وتسعى للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن استمراره مع الأهلي، مع مراعاة الظروف الحالية المتعلقة بإصابته ونسب مشاركته.

وشدد المصدر على أن ما يتم تداوله حاليًا يأتي في إطار المناقشات والتصورات الخاصة بتجديد عقد الحارس، وأن الاتفاق النهائي بشأن التفاصيل المالية وبنود العقد لم يتم حسمه بشكل رسمي حتى الآن.