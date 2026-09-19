كريم رمزى يكشف موعد جلسة تمديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي

تحدث الإعلامي كريم رمزي عن آخر مستجدات ملف تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «محمد الشناوي تم إخطاره بالموقف الكامل بشأن عقده الجديد مع النادي الأهلي، وتم التأكيد على التزامه بسقف التعاقدات ونظام الحوافز والمكافآت، باعتباره قائد الفريق».

وأضاف: «العقد الجديد لمحمد الشناوي سيكون لمدة موسمين مقبلين، وهناك اتفاق بشأن بند الإعلانات، بما يضمن حصول اللاعب على مقابل مالي سيكون مرضيًا له».

وتابع كريم رمزي: «جلسة توقيع محمد الشناوي على العقد الجديد مع النادي الأهلي ستكون يوم الأحد المقبل، ليتم بذلك حسم ملف استمراره مع الفريق خلال الفترة القادمة».