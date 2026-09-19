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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري: الأهلي استفسر عن ضم مصطفى إبراهيم قبل غلق القيد

المدافع مصطفى إبراهيم
المدافع مصطفى إبراهيم
يارا أمين

كشف محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع المدافع مصطفى إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال محمد عادل صديق، خلال ظهوره مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: «إذا تلقى مصطفى إبراهيم عرضًا من النادي الأهلي، فستكون هناك مناقشة داخلية بين إدارة النادي وإدارة الكرة، والقرار لن يكون فرديًا».

وأشاد باللاعب قائلًا: «مصطفى من اللاعبين المميزين ويتمتع باحترافية شديدة، وأحترمه على المستوى الشخصي لأنه صاحب عقلية جيدة ويعرف جيدًا ماذا يريد».

وأضاف: «يا بخت أي نادٍ بوجود مصطفى إبراهيم بين صفوفه».

وكشف صديق عن وجود تواصل سابق بشأن اللاعب، موضحًا: «كان هناك تواصل بالفعل بشأن مصطفى إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقبل غلق باب القيد بيومين».

وأوضح: «لكن بعد إصابة يوسف بلعمري اتجه الأهلي إلى خيارات أخرى، لأنها كانت حسبة معينة داخل الأهلي وليس لها علاقة بالمراكز».

وعن ارتباط اسمه بالعمل داخل نادي الزمالك، قال محمد عادل صديق: «بالفعل، ارتبط اسمي بالعمل داخل نادي الزمالك، لكن منذ بداية يونيو الماضي لدي تعاقد مع نادي الاتحاد السكندري، وأنا أركز في عملي حاليًا من أجل صناعة شيء جيد هذا الموسم».

وتحدث المدير الرياضي للاتحاد عن اللاعب الشاب أنس وائل، قائلًا: «أنس لاعب شاب، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه، وتعاقدنا معه بعد إنهاء عقده مع الزمالك خلال ساعات قليلة».

وأضاف: «نعلم قدراته جيدًا، وبمجرد معرفتي برحيله عن الزمالك سارعت إلى حسم الصفقة لصالح الاتحاد السكندري».

وتابع: «أنس يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولا يجب الضغط عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الاستعجال في عملية ظهوره مع النادي، لأننا نتعاقد مع لاعبين من أجل المستقبل».

وأشار إلى علاقته بالجهاز الفني، قائلًا: «علاقته جيدة بحمزة الجمل، وهو بالنسبة له مثل والده، وعندما تحين اللحظة المناسبة سيشارك بصورة مستمرة».

واختتم محمد عادل صديق تصريحاته بالحديث عن حارس مرمى الاتحاد السكندري صبحي سليمان، مؤكدًا: «صبحي سليمان من الحراس المميزين، وأنا واثق في عدالة حسام حسن، وأنه سينضم إلى منتخب مصر مستقبلًا».

محمد عادل صديق الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري النادي الأهلي مصطفى إبراهيم

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