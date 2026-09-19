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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكهام: زيزو كان أحسن في الزمالك.. واحتفلت أمام الأهلي لهذا السبب

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام
رباب الهواري

تحدث أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا كليوباترا، عن عدد من الملفات خلال حواره مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس».

وكشف بيكهام عن سبب احتفاله أمام الأهلي خلال إحدى المباريات، قائلًا: «عملت احتفال قدام الأهلي لأني كنت انتظر مولد بنتي».

وعن أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهه، قال بيكهام: «رضا بوبو، والونش، وكمان إدريسا مهاجم المقاولون».

وعن مستوى أحمد سيد زيزو، قال بيكهام: «مش عاوز أقول إن زيزو بدأ كويس هذا الموسم، لأنه في الزمالك كان أعلى من كده. زيزو لو دخل في المود هيكون في حتة تانية، هو لاعب كبير ومش محتاج حد يتكلم معاه أو يدعمه».


واختار بيكهام تشكيلته المفضلة من لاعبي جيله وجاءت كالتالي:

**حراسة المرمى:** محمد صبحي.

**خط الدفاع:** محمد هاني – أسامة جلال – أحمد رمضان بيكهام – عمرو سعداوي.

**خط الوسط:** أكرم توفيق – كريم نيدفيد – ناصر ماهر.

**خط الهجوم:** رمضان صبحي – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر.

بيكهام الاهلي سيراميكا كليوباترا اخبار الرياضة

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