قرار تركي عاجل ضد أحد البنوك الإيرانية

ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BRSA) ترخيص التشغيل الخاص بالفرع الرئيسي في إسطنبول التابع لـ "بنك ملت" (Bank Mellat) -الذي يتخذ من إيران مقراً له-.

واستند القرار إلى نص قانوني يقضي بإمكانية إلغاء ترخيص استمرار عمل البنك إذا كان هذا العمل يشكل خطراً على حقوق المودعين أو على الثقة واستقرار النظام المالي.

وقد نُشر قرار مجلس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA)، المؤرخ في 18 سبتمبر 2026، في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.

ووفقاً للقرار، فقد تم إلغاء ترخيص التشغيل للفرع الرئيسي في إسطنبول التابع لـ "بنك ملت" (ومقره الرئيسي في طهران) بموجب المادة 71، الفقرة 1، البند (ب) من قانون المصارف رقم 5411.

ويمنح هذا النص الهيئة صلاحية إلغاء ترخيص تشغيل البنك أو تحويله إلى "صندوق تأمين ودائع التوفير" (TMSF) إذا أظهرت عمليات التفتيش أن استمرار عمل البنك يشكل خطراً على حقوق أصحاب الودائع وصناديق المشاركة، أو على الثقة واستقرار النظام المالي.