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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيكهام: موسيماني مدرب مش شبه الأهلي.. وأزمات زيزو وأمام عاشور غير صحيحة

موسيماني
موسيماني
رباب الهواري

تحدث أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا كليوباترا، عن عدد من المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته، إلى جانب كواليس غرفة ملابس الأهلي، وذلك خلال حواره مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس».

وقال بيكهام توروب، المدير الفني السابق للأهلي: «شخص محترم جدًا، وبيكسب احترام الجميع، ومكنش فيه مشاكل كتير داخل غرفة الملابس خلال فترة وجوده مع الفريق».

وأضاف: «مكنش فيه مشاكل أو خناقات، مثلما تم إذاعته عن وجود أزمات زيزو وإمام عاشور».

وتطرق بيكهام إلى مواجهة الأهلي أمام بورتو، قائلًا: «عملت ماتش حلو قدام بورتو، والفريق كله عمل ماتش حلو».

وعن المقارنة بين توروب وريبيرو، أوضح: «محستش بالاتنين».

وتحدث بيكهام عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قائلًا: «موسيماني نجح، ولكن كانت الأمور ماشية، ومن الناحية الفنية كان عادي. موسيماني مدرب جيد، ولكن ليس للأهلي».

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