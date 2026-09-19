أمير هشام: لاعبان من الاتحاد السكندري وزيد على طاولة الأهلي لتدعيم الدفاع

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عددًا من الأسماء على طاولة مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: الأهلي وضع مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد السكندري تحت المنظار، لبحث إمكانية التعاقد معه في حالة نال إعجاب مسئولي قطاع الكرة.

وأضاف: الاسم الثاني المرشح للانضمام للأهلي، هو محمد حسين لاعب فريق زد، ومن خلال معلومات خاصة فأن اللاعب كان موجودًا مع فريقه في معسكر تركيا، ولعب مباراة ودية هناك مع نادٍ تركي، وكان هناك رغبة عارمة في ضمه، لكن زد رفض وتمسك بوجوده.

وأوضح: هناك اعجاب داخل الأهلي بمستوى محمد حسين، وسوف يتم تقييم اللاعب وبحث الموقف قبل شهر يناير.

وأشار إلى أن حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك السابق والمحترف في فريق لوجودريتس البلغاري ضمن الحسابات بشكل مؤكد، والترشيحات لازالت مفتوحة أمام مسئولي القلعة الحمراء.