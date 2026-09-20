تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد محمد الشناوي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تحركات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق، في ظل اقتراب نهاية عقده.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "إدارة النادي الأهلي قررت الدخول في مفاوضات خلال الأيام المقبلة من أجل تجديد عقد محمد الشناوي".

وأضاف: "العرض المنتظر لتجديد عقد محمد الشناوي سيكون لمدة موسم واحد فقط، على أن يصل المقابل المالي إلى 25 مليون جنيه كراتب، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز".

وتابع: "الأهلي يراهن على زيادة راتب محمد الشناوي من خلال العوائد الإعلانية، إلى جانب المقابل الذي سيحصل عليه من النادي".

وأوضح عبدالناصر زيدان: "الأهلي قرر تجديد عقد الشناوي بسبب تألقه خلال الفترة الأخيرة، حيث ترى الإدارة والجهاز الفني أن الحارس لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة للفريق".

وأشار إلى أن بقاء محمد الشناوي لموسم إضافي يأتي أيضًا بناءً على توصية فنية، تحسبًا لاحتراف مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفرض الحاجة إلى استمرار حارس الخبرة مع الفريق".

واختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته بالكشف عن توجه الأهلي تجاه الشناوي بعد اعتزاله كرة القدم، قائلًا: "الأهلي يجهز محمد الشناوي للعمل في منصب إداري داخل النادي بعد اعتزاله".