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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شركة الأهلي : صناعة الكرة في العالم تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا

المهندس أيمن فتحي
المهندس أيمن فتحي
محمود زيدان

قال المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إن رياضة كرة القدم والرياضة عمومًا أصبحت خلال السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية صناعة أكثر منها رياضة فقط، موضحًا أن كرة القدم أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن هذه الصناعة تشمل اللاعبين والاحتراف، والرعاية، والحقوق التجارية، والحقوق الرقمية، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي والعوائد المالية التي تخرج منها، مشيرًا إلى أن هذه العناصر مجتمعة أسهمت في الوصول إلى هذا الحجم الكبير لصناعة كرة القدم عالميًا.

وأوضح أن الدولة تنبهت إلى هذا التحول مبكرًا، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة، في عهد المهندس خالد عبد العزيز، عكفت على إعداد قانون الرياضة الجديد الذي صدر عام 2017، الذي أتاح فكرة إنشاء الشركات، في ظل طبيعة الأندية باعتبارها مؤسسات غير هادفة للربح.

أخبار توك شو المهندس أيمن فتحي الأهلي شركة الأهلي لكرة القدم

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