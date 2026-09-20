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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة الكاملة.. هل يعتزل محمد الشناوي دوليًا؟

محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمود أحمد

حسم مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل المثار حول موقف اللاعب من منتخب مصر بعد غيابه عن المعسكر الحالي للفراعنة وما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تفكير قائد الأهلي في الاعتزال الدولي.

وأكد المصدر أن غياب محمد الشناوي عن معسكر منتخب مصر الحالي لا علاقة له بأي قرار يخص مستقبله الدولي مشددًا على أن الإصابة التي تعرض لها مع الأهلي هي السبب الوحيد وراء عدم وجوده ضمن قائمة الفراعنة في الفترة الحالية.

إصابة الشناوي وراء الغياب عن منتخب مصر

ويأتي غياب محمد الشناوي عن معسكر منتخب مصر بالتزامن مع خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بعدما شعر بآلام خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة.

وخضع حارس الأهلي لفحوصات طبية في اليوم التالي للمباراة لتتأكد حاجته إلى برنامج تأهيلي وهو ما حال دون انضمامه إلى معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الحالية.

وبحسب المصدر بدأ الشناوي بالفعل تنفيذ برنامجه التأهيلي مستغلًا فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي وذلك تحت متابعة الجهاز الطبي للنادي بهدف استعادة جاهزيته قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وشدد المصدر على أن الحارس لم يتخذ أي قرار بشأن الاعتزال الدولي وأن كل ما تردد في هذا الشأن لا يستند إلى موقف رسمي أو قرار اتخذه اللاعب.

الشناوي لا يفكر في الاعتزال الدولي

وقال المصدر إن محمد الشناوي يقدر بشكل كبير قيمة ارتداء قميص منتخب مصر ولا يزال يعتبر تمثيل الفراعنة هدفًا أساسيًا بالنسبة له مؤكدًا أن غيابه عن المعسكر الحالي مرتبط بالإصابة فقط.

وأضاف أن الحارس يركز في الوقت الحالي على التعافي بشكل كامل والعودة إلى التدريبات والمباريات قبل الدخول في حسابات المرحلة المقبلة مع الأهلي ومنتخب مصر.

وبذلك لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات على اتجاه محمد الشناوي لإعلان اعتزاله الدولي في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب العمل على استعادة جاهزيته البدنية والطبية.

عودة الشناوي إلى القاهرة

ومن المنتظر أن يعود محمد الشناوي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي على أن ينتظم في تدريبات الفريق ويواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستهدف الجهاز الطبي للأهلي إعادة الحارس إلى التدريبات الجماعية بصورة تدريجية وفقًا لمعدل استجابته للبرنامج وعدم ظهور أي آلام جديدة.

ولا يرغب الجهاز الفني في التعجل بعودة اللاعب خاصة أن الفترة المقبلة تتضمن عددًا من المواجهات المهمة وفي مقدمتها مباراة الزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل.

القمة في حسابات محمد الشناوي

وتحظى مواجهة الزمالك بأهمية خاصة في حسابات محمد الشناوي الذي يسعى إلى العودة إلى كامل جاهزيته قبل المباراة المرتقبة خاصة أن حارس الأهلي يعد أحد أبرز عناصر الخبرة داخل الفريق.

لكن موقفه من المشاركة في القمة لن يحسم مبكرًا إذ سيظل مرتبطًا بمراحل التعافي واستجابته للبرنامج التأهيلي ثم مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل المباراة.

وتتعامل الأجهزة الطبية والفنية في الأهلي مع إصابة الشناوي خطوة بخطوة في ظل الرغبة في تجنب أي استعجال قد يؤدي إلى تجدد الإصابة أو يؤثر على جاهزية اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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