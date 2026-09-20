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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة حاسمة لتمديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي لحسم ملف تمديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائد القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مسؤولي الأهلي يستعدون لعقد جلسة مع محمد الشناوي خلال الـ72 ساعة المقبلة، بهدف مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بتمديد عقده مع النادي والوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة المقبلة.

أشار إلى أن الجلسة ستتضمن عرض الصورة الكاملة أمام قائد الفريق فيما يتعلق بعقده الجديد، مع التأكيد على تمسك إدارة الأهلي بسقف التعاقدات المعتمد داخل النادي، إلى جانب تطبيق نظام المكافآت والحوافز المتبع مع اللاعبين، خاصة أن الشناوي يحمل شارة قيادة الفريق.

أضاف أضا أن التصور المطروح حاليًا يتضمن تمديد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين إضافيين، مع وجود تفاهم حول بند الإعلانات، بما يضمن حصول حارس الأهلي على عائد مالي مناسب خلال مدة عقده الجديد.

أكد أن تحركات إدارة الأهلي تأتي في إطار رغبتها في حسم ملف قائد الفريق في أقرب وقت، وضمان استمرار محمد الشناوي ضمن صفوف القلعة الحمراء، في ظل أهميته للفريق ودوره القيادي داخل غرفة الملابس.

النادي الأهلي الأهلي محمد الشناوي فريق الأهلي أخبار الأهلي

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