موعد عودة عموتة من إجازته بالمغرب لقيادة تدريبات الأهلي

يعود المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم الأحد، برفقة جهازه المعاون، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق بداية من غد الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام عقب الفوز على أبو قير للأسمدة.

وكان عدد من لاعبي الأهلي قد استغلوا فترة الراحة في السفر إلى بلادهم، قبل العودة إلى القاهرة استعدادًا لاستئناف التدريبات، فيما يبدأ الجهاز الفني بقيادة عموتة مرحلة جديدة من التحضيرات خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لخوض عدد من الاستحقاقات، على رأسها منافسات الدوري المصري، إلى جانب المشاركة في كأس عاصمة مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز اللاعبين المتاحين، ورفع معدلات اللياقة البدنية والفنية، في ظل ارتباطات الفريق المتتالية خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في آخر مبارياته، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري، من 4 انتصارات وتعادل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول المسابقة، خلف بيراميدز المتصدر والزمالك صاحب المركز الثاني، مع تساوي الأهلي والزمالك في رصيد النقاط وتفوق الفريق الأبيض بفارق الأهداف.