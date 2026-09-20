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شيكابالا: مجلس إدارة الزمالك ضحك على الجمهور في أزمة بيزيرا.. والإدارة يجب أن تعرف قيمة النادي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا: مجلس إدارة الزمالك ضحك على الجمهور في أزمة بيزيرا.. والإدارة يجب أن تعرف قيمة النادي

شيكابالا
شيكابالا
محمد بدران

انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، طريقة تعامل مجلس إدارة القلعة البيضاء مع ملف البرازيلي بيزيرا، مؤكدًا أن إدارة النادي مطالبة بمعرفة قيمة الزمالك والتعامل مع الملفات المهمة بما يتناسب مع مكانة النادي.

وقال شيكابالا، خلال ظهوره في برنامج «مع فايق»: «مجلس الإدارة ضحك على الجمهور عندما أصدر بيان عدم بيع بيزيرا، والإدارة يجب أن تعرف قيمة نادي الزمالك».

وتأتي تصريحات شيكابالا في ظل الانتقادات التي طالت طريقة إدارة ملف بيزيرا، خاصة بعد البيانات والتصريحات التي صدرت بشأن مستقبل اللاعب قبل انتقاله إلى النادي الإماراتي.

وكان بيزيرا قد انتقل إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال الفترة الماضية، بعد رحيله عن الزمالك، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة البيضاء.

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