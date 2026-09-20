محافظ الأقصر يشهد طابور الصباح بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية ويشيد بالمستوى التعليمي للطلاب

شهد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد ، طابور الصباح بمدرسة سيدي أبو الحجاج الابتدائية المشتركة بمدينة الأقصر، وذلك في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي.

وشاهد محافظ الأقصر طابور الصباح لطلاب الصفوف والمراحل الابتدائية، أعقبه طابور رياض الأطفال، حيث أشاد بالإذاعة المدرسية والأنشطة الرياضية المقدمة للطلاب، مؤكدًا أهمية الأنشطة المدرسية في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم المختلفة.

كما تجول المحافظ داخل عدد من الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، واطمأن على سير العملية التعليمية، مشيدًا بالمستوى التعليمي للطلاب، وكذلك انخفاض الكثافات داخل الفصول، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

جاء ذلك بحضور أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحمد سيد، مدير إدارة الأقصر التعليمية، وإيهاب ديوك، مدير التعليم الخاص، وعادلي إسكندر، مدير التعليم الابتدائي، وأسامة عبدالعاطي، مدير المدرسة، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر سعادته بحضور طابور الصباح ومتابعة انتظام العملية التعليمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها لدعم العملية التعليمية والارتقاء بجودة المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم وبناء مستقبل أفضل.

وعقب ذلك، تفقد المهندس عبدالمطلب عماره مدرسة الأقصر الثانوية بنات، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وأشاد بالمستوى التعليمي للطالبات والجهود المبذولة من جانب إدارة المدرسة والهيئة التعليمية.