كابل كهربائي يتسبب في توقف قطار VIP دقائق بالأقصر.. وعودة الحركة لطبيعتها

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، اليوم السبت، بعد توقف قطار 983 VIP الممتاز لدقائق، إثر سقوط كابل كهرباء ضغط عال على شريط السكة الحديد بالقرب من محور سمير فرج.

تلقت الجهات المختصة بالسكة الحديد إخطارا بسقوط الكابل على القضبان، بالتزامن مع اقتراب القطار من محطة سكك حديد الأقصر، ما أدى إلى توقفه بشكل مؤقت.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الكابل وإزالة أسباب التعطل، قبل استئناف حركة القطار ومغادرته المنطقة بصورة طبيعية، دون استمرار تأثير الواقعة على حركة السير.

وأكد مصدر بالسكة الحديد في الأقصر عودة الأمور إلى طبيعتها وتحرك القطار 983 VIP الممتاز، عقب الانتهاء من التعامل مع الموقف.

وكانت الأجهزة المختصة قد تحركت فور تلقي البلاغ، للتعامل مع سقوط كابل الكهرباء وتأمين شريط السكة الحديد، بما سمح باستئناف حركة القطارات بشكل طبيعي.