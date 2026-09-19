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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خد بالك .. تحويلات مرورية وغلق محاور بالأقصر لمدة 24 ساعة

غلق محاور مرورية بالاقصر
غلق محاور مرورية بالاقصر
شمس يونس

انطلقت، صباح اليوم السبت، التحويلات المرورية المقررة بمدينة الأقصر، بالتزامن مع أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية وأعمال الرصف، وسط تنظيم للحركة المرورية من جانب الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر.

وتستمر التحويلات اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم وحتى السادسة صباح غد الأحد، ولمدة 24 ساعة، على عدد من المحاور والطرق الرئيسية، وفقا لخطة مرورية تستهدف تيسير حركة السيارات بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وشملت التحويلات المرورية ما يلي:

- القادم من مطار الأقصر الدولي حتى ميدان الملك عبدالله: يتجه إجباريا يسارا في اتجاه كوبري الكباش وكوبري أبو الجود، مع فتح محور شرق الكباش في الاتجاهين حتى أبو الحجاج.

- القادم من طريق أبو الحجاج حتى كوبري الكباش وأبو الجود: يسلك كوبري أبو الجود شرق السكة الحديد، أو الدوران أمام المطحن والعودة إلى ميدان الملك عبدالله.

- القادم من ميدان نوفوتيل بالكورنيش حتى ميدان مرحبا: يتجه إجباريا في اتجاه ميدان أبو الحجاج وشارع محمد فريد.

- كورنيش النيل: يستمر العمل في الاتجاهين بدءا من العوامية وحتى ميدان مرحبا.

وتناشد محافظة الأقصر المواطنين ومرتادي الطرق الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة واتباع تعليمات رجال المرور، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، ويسهم في سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

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