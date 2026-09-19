«منتهية الصلاحية».. ضبط أدوية بيطرية وأعلاف فاسدة داخل محل بالأقصر

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، استهدفت المرور على الأسواق والمنشآت التجارية والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين.

وأسفرت عن ضبط كميات من الأدوية البيطرية والأعلاف منتهية الصلاحية داخل أحد المحال البيطرية بمركز أرمنت.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المتداولة.

وشاركت في الحملة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، بقيادة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد، كبير مفتشي المديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بمشاركة الدكتورة هنا أبو المجد والدكتورة رشا عبد الحميد، ومباحث التموين برئاسة الرائد معتز إبراهيم، رئيس مباحث التموين بالأقصر.

وتم ضبط الأدوية البيطرية والأعلاف المنتهية الصلاحية، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.