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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتحويلات مرورية بالأقصر لمدة 24 ساعة.. تعرف على الطرق البديلة

غلق وتحويلات مرورية بالأقصر لمدة 24 ساعة.. تعرف على الطرق البديلة
غلق وتحويلات مرورية بالأقصر لمدة 24 ساعة.. تعرف على الطرق البديلة
شمس يونس

أعلنت محافظة الأقصر عن تنفيذ غلق مؤقت لعدد من المحاور المرورية بمدينة الأقصر، مع فتح محاور بديلة، بالتزامن مع أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية وأعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع المدينة.

وأوضحت المحافظة أن أعمال الغلق والتحويلات المرورية تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة صباح غد السبت 19 سبتمبر، وتستمر حتى الساعة السادسة صباح الأحد 20 سبتمبر، لمدة 24 ساعة فقط، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر.
 

وتشمل التحويلات المرورية المقررة 

- القادم من مطار الأقصر الدولي حتى ميدان الملك عبدالله: يتجه إجباريًا يسارًا في اتجاه كوبري الكباش وكوبري أبو الجود، مع فتح محور شرق الكباش في الاتجاهين حتى منطقة أبو الحجاج.

- القادم من طريق أبو الحجاج في اتجاه كوبري الكباش وأبو الجود: يسلك كوبري أبو الجود شرق السكة الحديد، أو الدوران أمام المطحن والعودة مرة أخرى إلى ميدان الملك عبدالله، مع السماح بالحركة في الاتجاهين.

- القادم من ميدان نوفوتيل بالكورنيش حتى ميدان مرحبًا: يتجه إجباريًا في اتجاه ميدان أبو الحجاج ثم شارع محمد فريد.

- كورنيش النيل: تستمر الحركة المرورية في الاتجاهين بدءًا من منطقة العوامية وحتى ميدان مرحبًا.

وناشدت محافظة الأقصر المواطنين ومرتادي الطرق الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة، واتباع تعليمات رجال المرور، حفاظًا على انسيابية الحركة وتجنب التكدسات، بما يسهم في سرعة إنجاز أعمال التطوير والانتهاء منها في المواعيد المحددة.

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