دليفري بطابع صعيدي.. محمد يخطف الأنظار بالعمة والجلابية البلدي في شوارع الأقصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن يعمل في توصيل الطلبات بمحافظة الأقصر، مرتديًا العمة والجلابية البلدي، في مشهد لفت أنظار المتابعين وحظي بتفاعل واسع.

وظهر «عم محمد» خلال المقطع وهو يؤدي عمله في توصيل الطلبات، مرتديًا الزي الصعيدي التقليدي، وسط تفاعل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهوره وطريقته البسيطة في العمل.

وخلال حديثه في الفيديو، عبر عم محمد عن رضاه بما قسمه الله له، قائلًا: «ربنا كارمني آخر كرم في الدنيا ومستورة»، مؤكدًا تمسكه بالعمل والسعي وراء رزقه.

ولفت عم محمد الأنظار بظهوره بالعمة والجلابية البلدي أثناء عمله في الدليفري، ليحظى بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باجتهاده وحرصه على العمل رغم تقدمه في العمر.

وتداول المستخدمون المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات تعبر عن إعجابهم بقصة عم محمد وببساطته واعتزازه بالزي الصعيدي التقليدي، في مشهد يعكس حرصه على مواصلة العمل والسعي لكسب رزقه.