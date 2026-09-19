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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟.. 3 أسباب عجيبة وبشرى للمهمومين

لماذا سميت سورة التوبة
لماذا سميت سورة التوبة
أمل فوزي

لعل السؤال عن لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم ؟ يفتح إحدى بوابات الأسرار لهذه السورة القرآنية العظيمة، وحيث إنها كلام الله سبحانه وتعالى ففيها كل الخير والهدى والفلاح في الدنيا والآخرة ، وينبغي الانتباه وعدم الاستهانة ومن ثم معرفة لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم ؟.

لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم

سُمّيت سورة التوبة بهذا الاسم؛ لأن الله -تعالى- ذكر فيها توبته على الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك، وذكر الله -تعالى- قصتهم في قوله: (لَقَد تابَ اللَّـهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهاجِرينَ وَالأَنصارِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ في ساعَةِ العُسرَةِ مِن بَعدِ ما كادَ يَزيغُ قُلوبُ فَريقٍ مِنهُم ثُمَّ تابَ عَلَيهِم إِنَّهُ بِهِم رَءوفٌ رَحيمٌ* وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذينَ خُلِّفوا حَتّى إِذا ضاقَت عَلَيهِمُ الأَرضُ بِما رَحُبَت وَضاقَت عَلَيهِم أَنفُسُهُم وَظَنّوا أَن لا مَلجَأَ مِنَ اللَّـهِ إِلّا إِلَيهِ ثُمَّ تابَ عَلَيهِم لِيَتوبوا إِنَّ اللَّـهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ).

وتعد سورة التوبة وهو أشهر الأسماء لها؛ لكثرة تكرار التوبة في السورة، كقوله -تعالى-: (ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ)،  وقوله -تعالى-: (أَلَم يَعلَموا أَنَّ اللَّـهَ هُوَ يَقبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّـهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ)، وغير ذلك الكثير من الآيات التي تحتوي على التوبة.

ويُعد اسم التوبة الاسم الأشهر لهذه السورة؛ لدلالة على ما تتضمّنه من توبة الله -تعالى- ورضوانه على المؤمنين الصادقين؛ وهُم الذين أخلصوا في مُناصرتهم لدعوة النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-، والجهاد معه، حتى وصلوا إلى الغاية المرجوّة.

وكان نُزول التوبة عليهم بعد مُكابدتهم وتحمّلهم لمشاق الجهاد والدعوة، ممّا قوّى الإيمان في قُلوبهم وأبعدهم عن مزالق التقصير والمُخالفة.

مسميات سورة التوبة

ورد لسورة التوبة العديد من الأسماء، وقيل: إنّ لها عشرة أسماء، وهي من السور التي لها أسماء كثيرة، فقال بعض العُلماء: أنه لا توجد سورة أكثر أسماء منها ومن سورة الفاتحة، ومنها :

  • سورة براءة .
  • السورة الفاضحة .
  • سورة العذاب .
  • السورة المُقسقشة أي المُبرئة،.
  • السورة المنقرة .
  • سورة البحوث .
  • سورة الحافرة .
  • سورة المثيرة .
  • سورة المدمدمة أي المُهلكة.
  • سورة المُخزية والمُنكّلة.
  • السورة المشردة .

أسباب نزول سورة التوبة

نزلت سورة التوبة لبيان ما كان بين النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- وبين المُشركين من العُهود والمواثيق، والكشف عن المُنافقين الذين تخلّفوا عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- في غزوة تبوك.

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