قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم .. من جدة إلى بريتوريا.. الأهلي السعودي أمام صن داونز فى اختبار الطريق للعالمية
هل توجد زيادة 35% الشهر المقبل؟.. أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن
لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟.. 3 أسباب عجيبة وبشرى للمهمومين
أمير هشام: الأهلي حقق نتائج جيدة .. وعموتة يجهز توليفة مختلفة من اللاعبين
أخبار التكنولوجيا | الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مواقع التواصل للأطفال دون 13 عاما.. آبل توقف بيع 3 هواتف آيفون مع إطلاق iPhone 18 Pro
الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟
هاري كين: ميسي لاعب مذهل وشخص متواضع.. وهذا سر نجاح الأرجنتين
حبس صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الخارجية يعقد لقاءات مع رؤساء الوفود بالجمعية العامة للأمم المتحدة
لامين يامال: تلك النصيحة غيرت حياتي.. وكرّست نفسي لـ حلمي ومستقبلي
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني
عبد العاطي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي حقق نتائج جيدة .. وعموتة يجهز توليفة مختلفة من اللاعبين

عموتة
عموتة
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي حقق نتائج رائعة تحت قيادة الحسين عموتة خلال الـ5 جولات الماضية، لكن التحفظ الواضح على الأداء والمستوى الفني للفريق خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه خلال فترة التوقف الحالية فأن أي تناول بالتقليل من عموتة أو أي مدرب آخر حاليًا يكون خلفه أهداف.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: فترة التوقف الحالية في منتهى الأهمية، وفرصة لـ حسين عموتة من أجل صناعة توليفة جيدة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري، بمواجهة الزمالك.

وأضاف: عموتة صاحب سيرة ذاتية جيدة، والمؤكد أنه قام بتكوين وجهات نظر وأفكار معينة تتعلق بقدرات الفريق، وهو يمتلك قائمة جيدة من اللاعبين، وبالتأكيد سيعمل على تجهيز مجموعة اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة في الجولات الماضية.

وأوضح: سيتم تجهيز المدافع المغربي أشرف داري وكذلك توفيق محمد الذي غاب عن المشاركة في المباريات منذ انضمامه من بتروجت، ومن المتوقع رؤية مستوى مختلف ومغاير للأهلي بعد انتهاء التوقف الدولي.

وشدد على أن أي انتقاد مبالغ فيه للمدرب المغربي الحسين عموتة، خلال فترة التوقف الحالية يكون له أهداف، وبالتالي يكون النقد سلبي، موضحًا أن بداية الموسم الماضي مع ريبيرو شهدت نتائج سيئة أثرت في الترتيب وفقدان اللقب لاحقًا. لكن الأهلي مع عموتة حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد ليصل لـ13 نقطة.

وأكمل: على الصعيد الرقمي، بداية الأهلي رائعة، بعيدًا عن مستوى الفريق وأداء اللاعبين، وجمهور الأهلي يظل دائمًا خلف فريقه وهو ما يميزه القلعة الحمراء.

وأضاف: أيضا لاعبي الأهلي يتحملون جزء من المسئولية، فمن غير المعقول أن نظل نتكلم طوال الوقت عن الجهاز الفني، مع أن الأهلي يوفر كل سبل الراحة للاعبين، ويحصلون على حقوقهم المالية في مواعيدها، ولذلك عليهم دور كبير، فهل من المعقول أن نظل نتحدث عن المدربين ونترك اللاعبين الذين عليهم مسئولية كبيرة.

وختم: يجب على جمهور الأهلي أن يعرف جيدًا اللاعبين ومستواهم، ومن يستحق أن يرتدي قميص القلعة الحمراء، يجب أن يتحلى اللاعبون بشخصية الأهلي وأن يلعبوا بروح عالية في المواجهات القادمة.

الإعلامي أمير هشام الأهلي الحسين عموتة عموتة الزمالك أشرف داري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

وزير التربية والتعليم

الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس

سن المعاش

بعد اقتراح رفع سن المعاش لـ70 سنة.. متى يتغير سن التقاعد وفق القانون؟

أرشيفي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء العاصمة السعودية الرياض

اجازة السادس من اكتوبر

حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص

الخبز

أسعار الفينو والخبز السياحي.. شعبة المخابز توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار الجديدة

الذهب

تراجع أسعار الذهب في مصر مساء الجمعة.. كم سجل عيار 21 والجنيه الذهب؟

انخفاض سعر الذهب

مفاجأة قلبت سوق الذهب.. لماذا هبط المعدن الأصفر بعد رفع الفائدة؟

ترشيحاتنا

عمر جابر وكوكسال بابا

عمر جابر رفقة كوكسال بابا في أحدث ظهور

عموتة

أمير هشام: عموتة يعود للقاهرة الأحد.. ويطلب 3 مواجهات ودية

عموتة

عبد الرحيم طاليب: عموتة مدرب له وجهان.. وسينجح مع الأهلي بنسة 99%

بالصور

الشنطة أم قلة النوم؟.. سبب صداع الطفل بعد المدرسة.. .. متى يحتاج إلى تقييم طبي؟

صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟
صداع طفلك بعد المدرسة.. الشنطة أم قلة النوم؟

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء تزيد فرص إصابة الطفل بالبرد

بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد
بعد انخفاض الحرارة.. 5 أخطاء بتزود فرص إصابة طفلك بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 6 مشروبات سهلة التحضير تساعد على ترطيب الجسم

مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم
مع تقلبات الطقس.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع
الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

فيديو

تطور الذكاء الاصطناعي

قد نموت جميعًا.. تحذيرات مرعبة من مستقبل الذكاء الاصطناعي

أحمد العوضي

ارتباط أم تعاون فني؟.. أحمد العوضي يكشف عن علاقته بـ يارا السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد