أمير هشام: الأهلي حقق نتائج جيدة .. وعموتة يجهز توليفة مختلفة من اللاعبين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي حقق نتائج رائعة تحت قيادة الحسين عموتة خلال الـ5 جولات الماضية، لكن التحفظ الواضح على الأداء والمستوى الفني للفريق خلال المباريات، مشيرًا إلى أنه خلال فترة التوقف الحالية فأن أي تناول بالتقليل من عموتة أو أي مدرب آخر حاليًا يكون خلفه أهداف.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: فترة التوقف الحالية في منتهى الأهمية، وفرصة لـ حسين عموتة من أجل صناعة توليفة جيدة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري، بمواجهة الزمالك.

وأضاف: عموتة صاحب سيرة ذاتية جيدة، والمؤكد أنه قام بتكوين وجهات نظر وأفكار معينة تتعلق بقدرات الفريق، وهو يمتلك قائمة جيدة من اللاعبين، وبالتأكيد سيعمل على تجهيز مجموعة اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة في الجولات الماضية.

وأوضح: سيتم تجهيز المدافع المغربي أشرف داري وكذلك توفيق محمد الذي غاب عن المشاركة في المباريات منذ انضمامه من بتروجت، ومن المتوقع رؤية مستوى مختلف ومغاير للأهلي بعد انتهاء التوقف الدولي.

وشدد على أن أي انتقاد مبالغ فيه للمدرب المغربي الحسين عموتة، خلال فترة التوقف الحالية يكون له أهداف، وبالتالي يكون النقد سلبي، موضحًا أن بداية الموسم الماضي مع ريبيرو شهدت نتائج سيئة أثرت في الترتيب وفقدان اللقب لاحقًا. لكن الأهلي مع عموتة حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد ليصل لـ13 نقطة.

وأكمل: على الصعيد الرقمي، بداية الأهلي رائعة، بعيدًا عن مستوى الفريق وأداء اللاعبين، وجمهور الأهلي يظل دائمًا خلف فريقه وهو ما يميزه القلعة الحمراء.

وأضاف: أيضا لاعبي الأهلي يتحملون جزء من المسئولية، فمن غير المعقول أن نظل نتكلم طوال الوقت عن الجهاز الفني، مع أن الأهلي يوفر كل سبل الراحة للاعبين، ويحصلون على حقوقهم المالية في مواعيدها، ولذلك عليهم دور كبير، فهل من المعقول أن نظل نتحدث عن المدربين ونترك اللاعبين الذين عليهم مسئولية كبيرة.

وختم: يجب على جمهور الأهلي أن يعرف جيدًا اللاعبين ومستواهم، ومن يستحق أن يرتدي قميص القلعة الحمراء، يجب أن يتحلى اللاعبون بشخصية الأهلي وأن يلعبوا بروح عالية في المواجهات القادمة.