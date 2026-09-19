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أخبار التكنولوجيا | الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مواقع التواصل للأطفال دون 13 عاما.. آبل توقف بيع 3 هواتف آيفون مع إطلاق iPhone 18 Pro
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مواقع التواصل للأطفال دون 13 عاما.. آبل توقف بيع 3 هواتف آيفون مع إطلاق iPhone 18 Pro

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Acemagic تطرح حاسوبا مصغرا بنظام ويندوز 11 برو وذاكرة 12 جيجابايت

تشهد أسعار أجهزة الكمبيوتر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة تكاليف الذاكرة ووحدات التخزين، ما جعل حتى الأجهزة المخصصة للمهام الأساسية أكثر تكلفة.

خلل في iOS 27 يتسبب في تجمد بعض أجهزة آيفون.. وهذه طريقة استعادة الهاتف

بعد طرح نظام iOS 27، اكتشف بعض مستخدمي أجهزة آيفون خللا برمجيا يؤدي إلى تجمد الهاتف وتوقفه عن الاستجابة أثناء تشغيل أحدث إصدار من نظام تشغيل آبل.

سناب تطلق نظارات ذكية للواقع المعزز بـ2195 دولارا

كشفت شركة سناب Snap، عن نظاراتها الجديدة للواقع المعزز Specs، التي يبلغ سعرها 2195 دولارا، مستعرضة إمكاناتها إلى جانب منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة Specs Intelligence.

شاومي تستعد للكشف عن سلسلة Xiaomi 18.. وهذه أبرز المواصفات المتوقعة

بدأت شركة شاومي Xiaomi، موسم هواتفها الرائدة لخريف 2026 مع إطلاق هاتفها القابل للطي Xiaomi 18 Fold، الذي يأتي بمعالج الشركة الخاص Xring O3 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، إلى جانب ذاكرة LPDDR6، ليصبح أول هاتف يصل إلى الأسواق مزودا بمعيار الذاكرة الأحدث.



وداعا للخواتم الذكية الصامتة.. ZenRing خاتم ذكي يهتز ويتحكم في هاتفك

اعتادت الخواتم الذكية على تقديم مجموعة محددة من الوظائف، أبرزها تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب، بينما تظل في الإصبع بهدوء في الوقت الذي يعتمد فيه المستخدم على الهاتف أو الساعة الذكية للاطلاع على الإشعارات.

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مواقع التواصل للأطفال دون 13 عاما

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، خطة واسعة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، تتضمن اقتراحا بحظر استخدام الأطفال دون سن 13 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وإلزام الخدمات والمنصات الرقمية بتوفير حسابات مصممة خصيصا لضمان سلامة الأطفال.

آبل تشعل السوق.. أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على iPhone 18 Pro

رغم أن الطلبات المسبقة على هواتف iPhone 18 Pro في الولايات المتحدة ربما لم تكن بالمستوى المتوقع، فإن الوضع مختلف تماما في الصين، حيث تشير تقارير محلية إلى تسجيل أكثر من 7 ملايين طلب مسبق على طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max عبر مختلف قنوات البيع.



آبل توقف بيع 3 هواتف آيفون مع إطلاق iPhone 18 Pro

بعد الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Duo، وهو أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل، أزالت الشركة رسميا هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone 16 Plus من قائمة منتجات متجر آبل الإلكتروني في فيتنام.



iPhone 18 Pro Max يأتي بأسرع شحن وأكبر بطارية في تاريخ آيفون

أطلقت آبل رسميا سلسلة آيفون 18 برو التي تضم هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع تقديم مجموعة من التحسينات، أبرزها في إصدار Pro Max الذي يأتي بأسرع تقنية شحن شهدها هاتف آيفون على الإطلاق، إلى جانب امتلاكه أكبر بطارية في تاريخ هواتف آيفون.

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