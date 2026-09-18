Acemagic تطرح حاسوبا مصغرا بنظام ويندوز 11 برو وذاكرة 12 جيجابايت

تشهد أسعار أجهزة الكمبيوتر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة تكاليف الذاكرة ووحدات التخزين، ما جعل حتى الأجهزة المخصصة للمهام الأساسية أكثر تكلفة.

وفي خضم هذه الارتفاعات، بدأت شركة Acemagic بيع حاسوبها المصغر Kron K5، الذي يعمل بنظام Windows 11 Pro، بعدما كشفت عنه لأول مرة في يونيو الماضي.

ويتوافر إصدار 256 جيجابايت حاليا للبيع بسعر 379.99 دولارا بعد خصم تمهيدي قدره 30%، بينما يبلغ سعر إصدار 512 جيجابايت نحو 399.99 دولارا.

ويعتمد الجهاز على معالج إنتل Core 3 304 للمستوى المبتدئ، والمبني على معمارية Wildcat Lake، مع خمسة أنوية وخمسة خيوط معالجة، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5.

Kron K5

ذاكرة 12 جيجابايت تبرز في هذه الفئة السعرية



رغم أن المعالج ينتمي إلى الفئة الاقتصادية، فإن وجود 12 جيجابايت من الذاكرة يعد نقطة لافتة في جهاز بهذا السعر.

ولا تزال أجهزة الكمبيوتر الاقتصادية تطرح غالبا بذاكرة 8 جيجابايت، وهي سعة قد تصبح محدودة عند تشغيل العديد من علامات تبويب المتصفح والتطبيقات في الوقت نفسه.

ويبدأ التخزين من 256 جيجابايت، مع توفير منفذ M.2 لإضافة وحدة تخزين أخرى. أما الذاكرة العشوائية فهي ملحومة باللوحة الأم، وبالتالي لا يمكن ترقيتها مستقبلا.

تصميم مدمج ومناسب للمساحات المحدودة



يأتي Kron K5 بأبعاد تبلغ 5.05 × 5.05 × 1.61 بوصة، ما يجعله مناسبا للمكاتب الصغيرة أو أماكن العمل التي تتطلب جهازا لا يشغل مساحة كبيرة.

وبفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز أيضا بجوار التلفزيون لمشاهدة المحتوى عبر الإنترنت، وتشغيل الوسائط المحلية، وتصفح الويب، وتنفيذ مختلف المهام الخفيفة على نظام ويندوز.

Kron K5

ستة منافذ USB ودعم ثلاث شاشات بدقة 4K



رغم حجمه الصغير، لم تقلل Acemagic من خيارات الاتصال، إذ يضم الجهاز ستة منافذ USB-A، إلى جانب منفذ USB-C بسرعة 20 جيجابت في الثانية، ومنفذي HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4، ومنفذ شبكة 2.5Gb Ethernet، إضافة إلى منفذ صوت 3.5 ملم.

ويمكن لـKron K5 تشغيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K ومعدل تحديث 60 هرتز، كما يدعم الاتصال اللاسلكي عبر Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2.

السعر الحالي عرض ترويجي



ويعد سعر 379.99 دولارا سعرا ترويجيا وليس السعر المعتاد للجهاز، إذ تدرج Acemagic إصدار 256 جيجابايت بسعر أساسي يبلغ 549.99 دولارا، ولم تحدد الشركة المدة التي سيستمر خلالها الخصم البالغ 30%.

ومع سعره الحالي، يدخل Kron K5 ضمن فئة أجهزة الكمبيوتر المصغرة الاقتصادية التي تجمع بين الحجم الصغير والذاكرة الأعلى نسبيا، مع مجموعة واسعة من المنافذ وخيارات الاتصال.