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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تتحدى أجهزة الكمبيوتر.. الكشف رسمياً عن عملاق الإنتاجية Xiaomi Pad 9 Pro Max

جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max
جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max
لمياء الياسين

أكدت شركة شاومي الشهر الماضي أنها ستكشف النقاب عن جهازها اللوحي الرائد Pad 9 Pro Max إلى جانب هاتف Xiaomi 18 Fold في سبتمبر. وقد كشفت الشركة الآن عن التصميم وبعض التفاصيل الرئيسية قبل إطلاقه في الصين. ومن المقرر أن يقدم الجهاز اللوحي أيضاً العديد من التحسينات في الأجهزة والبرامج بهدف جعله بديلاً أكثر كفاءة لأجهزة الكمبيوتر.

جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max بشاشة أكبر

يتميز جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max بشاشة LCD مقاس 13.3 بوصة، وهو مصمم لدعم تطبيقات بمستوى أجهزة الكمبيوتر، مما يمنح المستخدمين مساحة أكبر للعمل وإنشاء المحتوى وإنجاز مهام الإنتاجية الأخرى. وسيكون أول جهاز لوحي من Xiaomi مزود بمعالج Xring O3 الرائد من إنتاج الشركة، والذي يتميز بأداء يُضاهي أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
على الجانب الاخر سيشهد الجهاز اللوحي إطلاق نظام التشغيل HyperOS 4، حيث قامت شاومي بتحسين البرنامج خصيصًا لسيناريوهات الإنتاجية على الشاشات الكبيرة. وبفضل دعمه لتطبيقات بمستوى تطبيقات الكمبيوتر، قد يجعل هذا الإعداد جهاز Pad 9 Pro Max أكثر ملاءمةً للعمل المكتبي والمهام الإبداعية. ومن المتوقع أيضًا الكشف عن نسخة من الجهاز اللوحي بشاشة ذات إضاءة ناعمة.

ميزات  جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max

من المتوقع أن يأتي جهاز Xiaomi Pad 9 Pro Max ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط. وقد يتوفر الجهاز بخيارين للتخزين: 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ومن المتوقع أن يبلغ وزنه حوالي 650 جرامًا. ومن المقرر أن تطلق Xiaomi جهاز Pad 9 Pro Max في الصين في 7 سبتمبر.
 

هاتف Xiaomi 18 Fold الجهاز اللوحي أجهزة الكمبيوتر شاشة LCD جهاز لوحي معالج Xring O3

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