سامسونج تختبر كاميرا تقريب بدقة 4x لهاتف Galaxy S27 Ultra لإلغاء العدسة المزدوجة

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن قيام شركة "سامسونج" (Samsung) باختبار مستشعر تقريب بصري فائق جديد كلياً (Super Telephoto) بقوة تقريب "4x" لهاتفها الرائد القادم "Galaxy S27 Ultra"، في خطوة تمهد للتخلي عن منظومة التقريب المزدوجة القديمة والاكتفاء بثلاث كاميرات خلفية لأول مرة منذ سبع سنوات، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Android Central وموقع Sammy Fans المتخصصان.

مواصفات مستشعر التقريب 4x وفتحة العدسة f/1.9

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب سانوج بهاتيا استناداً إلى تسريبات متداولة على منصة "إكس"، أن المستشعر الجديد يوفر تقريباً بصرياً حقيقياً بمعدل "4x" مع مستشعر كبير بقياس 1/1.9 بوصة وفتحة عدسة واسعة جداً تبلغ "f/1.9".

وتمنح هذه المواصفات العتادية قفزة ملحوظة في جودة التصوير البعيد؛ تشمل استقبال كميات مضاعفة من الضوء في التصوير الليلي، وإنتاج عزل بصري طبيعي (Bokeh) في لقطات البورتريه، وتوسيع النطاق الديناميكي (Dynamic Range)، وتحسين ثبات ودقة تسجيل الفيديو بالتقريب العالي.

إلغاء عدسة التقريب القديمة 3x

أشار المصدر إلى أن خطة سامسونج تتضمن الاستغناء التام عن عدسة التقريب المنفصلة التقليدية بدقة 10 ميجابكسل ومعدل 3x التي استخدمتها الشركة لسنوات طويلة في هواتف فئة ألترا.

وستعتمد الشركة بدلاً من ذلك على ميزة التكبير الرقمي المباشر عالي الجودة من داخل المستشعر الرئيسي (In-sensor zoom) بدقة 200 ميجابكسل لتغطية مستويات التقريب المنخفضة والمتوسطة (2x و3x)، مما يوفر مساحة داخلية إضافية داخل هيكل الجهاز.

التحول لمنظومة الكاميرا الثلاثية

بيّن تقرير موقع Sammy Fans أن هاتف Galaxy S27 Ultra سيكون أول هاتف رائد من فئة ألترا يأتي بثلاث كاميرات فقط منذ إطلاق هاتف S20 Ultra؛ وتتألف المنظومة من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر التقريب الفائق 4x بدقة 50 ميجابكسل.

ويتطابق هذا التحول الهندسي مع مخططات التصميم ثلاثية الأبعاد (CAD) المسربة مؤخراً، والتي أظهرت جزيرة كاميرات مستطيلة وموحدة تستوعب ثلاثة مستشعرات رئيسية فقط.

مضاهاة هواتف آيفون وموعد الإعلان الرسمي

ذكرت المصادر التقنية أن اعتماد تقريب 4x يضع الهاتف في منافسة مباشرة مع التقريب البصري لهواتف "iPhone 17 Pro"، مما يمنح سامسونج ميزة متوازنة تلبي احتياجات تصوير الأشخاص والمشاهد البعيدة بجودة احترافية. وتخطط سامسونج للكشف الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S27 خلال مؤتمرها العالمي "Galaxy Unpacked" المتوقع عقده في مطلع عام 2027.