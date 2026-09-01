قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة ساخنة في المنطقة .. إيران تقصف قاعدة أمريكية والأردن يعترض صواريخ
حتى 2029 .. ننشر تفاصيل عقد مصطفى شوبير الجديد مع الأهلي
ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا
لحظة مؤثرة .. تشييع جثمان والدة محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق بمقابر التل الكبير
التليفزيون الإيراني: انقطاع التيار الكهربائي في هرمزجان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بشبكة الكهرباء
استعدوا للتصعيد .. السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تدق ناقوس الخطر
الحكومة : تعظيم الطاقة الفندقية لساحل البحر الأحمر لتحقيق التكامل الاقتصادي
أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تجديد عقده مع الأهلي
روجينا توجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح بعد لقائه في تركيا
رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم إيليمان ندياي 5 سنوات
بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر
الأوقاف الفلسطينية : الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ70
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تختبر كاميرا تقريب بدقة 4x لهاتف Galaxy S27 Ultra لإلغاء العدسة المزدوجة

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن قيام شركة "سامسونج" (Samsung) باختبار مستشعر تقريب بصري فائق جديد كلياً (Super Telephoto) بقوة تقريب "4x" لهاتفها الرائد القادم "Galaxy S27 Ultra"، في خطوة تمهد للتخلي عن منظومة التقريب المزدوجة القديمة والاكتفاء بثلاث كاميرات خلفية لأول مرة منذ سبع سنوات، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Android Central وموقع Sammy Fans المتخصصان.

مواصفات مستشعر التقريب 4x وفتحة العدسة f/1.9

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب سانوج بهاتيا استناداً إلى تسريبات متداولة على منصة "إكس"، أن المستشعر الجديد يوفر تقريباً بصرياً حقيقياً بمعدل "4x" مع مستشعر كبير بقياس 1/1.9 بوصة وفتحة عدسة واسعة جداً تبلغ "f/1.9". 

وتمنح هذه المواصفات العتادية قفزة ملحوظة في جودة التصوير البعيد؛ تشمل استقبال كميات مضاعفة من الضوء في التصوير الليلي، وإنتاج عزل بصري طبيعي (Bokeh) في لقطات البورتريه، وتوسيع النطاق الديناميكي (Dynamic Range)، وتحسين ثبات ودقة تسجيل الفيديو بالتقريب العالي.

إلغاء عدسة التقريب القديمة 3x 

أشار المصدر إلى أن خطة سامسونج تتضمن الاستغناء التام عن عدسة التقريب المنفصلة التقليدية بدقة 10 ميجابكسل ومعدل 3x التي استخدمتها الشركة لسنوات طويلة في هواتف فئة ألترا. 

وستعتمد الشركة بدلاً من ذلك على ميزة التكبير الرقمي المباشر عالي الجودة من داخل المستشعر الرئيسي (In-sensor zoom) بدقة 200 ميجابكسل لتغطية مستويات التقريب المنخفضة والمتوسطة (2x و3x)، مما يوفر مساحة داخلية إضافية داخل هيكل الجهاز.

التحول لمنظومة الكاميرا الثلاثية 

بيّن تقرير موقع Sammy Fans أن هاتف Galaxy S27 Ultra سيكون أول هاتف رائد من فئة ألترا يأتي بثلاث كاميرات فقط منذ إطلاق هاتف S20 Ultra؛ وتتألف المنظومة من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر التقريب الفائق 4x بدقة 50 ميجابكسل. 

ويتطابق هذا التحول الهندسي مع مخططات التصميم ثلاثية الأبعاد (CAD) المسربة مؤخراً، والتي أظهرت جزيرة كاميرات مستطيلة وموحدة تستوعب ثلاثة مستشعرات رئيسية فقط.

مضاهاة هواتف آيفون وموعد الإعلان الرسمي

ذكرت المصادر التقنية أن اعتماد تقريب 4x يضع الهاتف في منافسة مباشرة مع التقريب البصري لهواتف "iPhone 17 Pro"، مما يمنح سامسونج ميزة متوازنة تلبي احتياجات تصوير الأشخاص والمشاهد البعيدة بجودة احترافية. وتخطط سامسونج للكشف الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S27 خلال مؤتمرها العالمي "Galaxy Unpacked" المتوقع عقده في مطلع عام 2027.

سامسونج Galaxy S27 Ultra Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

باسم سمره

باسم سمرة يتعاقد على مسلسل "عشماوي" لـ محمد رمضان | رمضان 2027

امينه خليل

بإطلالة جريئة ومميزة.. أمينه خليل تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

وائل الطوخي

خلال معرض بغداد الدولي.. «تروما الصحافة الاقتصادية» يرصد الصدمة النفسية للصحفيين في زمن الأزمات

بالصور

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد