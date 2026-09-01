ميزات ذكاء اصطناعي وسعر اقتصادي.. مواصفات لابتوب سامسونج الجديد

تُضيف سامسونج طرازًا جديدًا وبسعرٍ أقل إلى سلسلة Galaxy Book 6، مما يمنح المشترين خيارًا إضافيًا إلى جانب الطرازات الحالية. فبينما يُقدّم Galaxy Book 6 الحالي بمعالجات Intel Core Ultra 7 وCore Ultra 5، يأتي الطراز الجديد بخياراتٍ أقل تكلفةً من معالجات Intel Core 3 وCore 5. ويحتفظ الطراز الجديد بميزاتٍ رئيسية مثل شاشة 14 بوصة، وتقنية Galaxy AI، وعمر بطارية طويل، مما يجعله خيارًا أكثر سهولةً للاستخدام اليومي.
مواصفات وميزات جهاز سامسونج جالاكسي بوك 6
يتميز جهاز سامسونج جالاكسي بوك 6 بشاشة LCD مقاس 14 بوصة بدقة WUXGA تبلغ 1920×1200 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وسطوع 350 شمعة، وطبقة مضادة للانعكاس.
تبلغ أبعاده 313×221×15.7 ملم، ويزن 1.35 كجم. يتوفر الجهاز بمعالجات Intel Core 3 أو Core 5، وبطاقة رسومات Intel، ووحدة معالجة عصبية Intel NPU توفر أداءً يصل إلى 15 تيرابايت في الثانية من الذكاء الاصطناعي.
يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 61.2 واط/ساعة تكفي لما يصل إلى 25 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة. ويمكن لشاحن USB Type-C بقوة 45 واط شحن البطارية بنسبة 33% تقريبًا خلال 30 دقيقة. وتشمل خيارات الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، بينما تتراوح خيارات التخزين من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.
أما بالنسبة للاتصال، فيحتوي الجهاز على منفذي USB Type-C، ومنفذ USB Type-A، ومنفذ HDMI 1.4، وتقنية Wi-Fi 6E، وتقنية Bluetooth 5.4، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم.
سعر وتوافر جهاز سامسونج جالاكسي بوك 6
يبدأ سعر جهاز سامسونج جالاكسي بوك 6 من 799 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر باللونين البنفسجي والفضي والرمادي. قد تختلف المواصفات والتكوينات والألوان والميزات باختلاف المناطق.